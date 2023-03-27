Пятна на мебели и коврах просто испарятся! Всегда используйте в уборке нашатырь

Избавиться от пятен на коврах и мебельной обивке поможет обычный копеечный нашатырный спирт.

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Смешайте нашатырь с водой в соотношении один к одному, нанесите состав на пятно и оставьте на 10 минут. Далее положите на обработанное загрязнение старое полотенце и поставьте разогретый утюг с включенным паром. Держите 20 секунд, проверьте пятно: оно должно начать переходить на полотенце.

Повторяйте, пока процедура не даст результат. Необходимо в процессе добавлять спиртовую смесь на пятно.

Также спиртовой раствор отмоет раковины и стеклянные поверхности в доме. Сильные загрязнения очищайте чистым нашатырем.

Источник: lifehacker.ru