Никогда не выбрасывайте молотый кофе после использования! Кладите в цветы и холодильник

Никогда не выбрасывайте молотый кофе после использования! Кладите в цветы и холодильник

Кофе. Фото: Global Look Press

Ваш дом станет уютнее, и вы сэкономите средства.

Молотый кофе может послужить дважды, никогда не выбрасывайте его после приготовления напитка.

Вряд ли стоит рассказывать, что это природный пилинг, который делает кожу бархатистой и нежной. Используйте также кофе для мытья рук после приготовления рыбы, нарезки лука и чеснока. Весь запах уйдет, а ваши ручки станут бархатными.

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Кофе уберет и запах из холодильника. Поставьте открытую мисочку с ним на полку и наслаждайтесь кофейным ароматом.

Ну а если подсыпать кофе в горшки с комнатными цветами, вы удивитесь, как быстро они пойдут в рост. Это отлично природное удобрение, кладезь полезных веществ для растений.

Источник: lifehacker.ru

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