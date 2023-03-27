Никогда не выбрасывайте молотый кофе после использования! Кладите в цветы и холодильник

Молотый кофе может послужить дважды, никогда не выбрасывайте его после приготовления напитка.
Вряд ли стоит рассказывать, что это природный пилинг, который делает кожу бархатистой и нежной. Используйте также кофе для мытья рук после приготовления рыбы, нарезки лука и чеснока. Весь запах уйдет, а ваши ручки станут бархатными.
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Кофе уберет и запах из холодильника. Поставьте открытую мисочку с ним на полку и наслаждайтесь кофейным ароматом.
Ну а если подсыпать кофе в горшки с комнатными цветами, вы удивитесь, как быстро они пойдут в рост. Это отлично природное удобрение, кладезь полезных веществ для растений.
Источник: lifehacker.ru