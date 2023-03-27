Никогда не выбрасывайте молотый кофе после использования! Кладите в цветы и холодильник

Молотый кофе может послужить дважды, никогда не выбрасывайте его после приготовления напитка.

Вряд ли стоит рассказывать, что это природный пилинг, который делает кожу бархатистой и нежной. Используйте также кофе для мытья рук после приготовления рыбы, нарезки лука и чеснока. Весь запах уйдет, а ваши ручки станут бархатными.