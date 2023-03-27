Всегда опускайте в горчичный раствор белье перед стиркой: не узнаете свои вещи!

Сейчас все чаще стали вспоминать о горчичном порошке, который в советское время активно применяли хозяйки в своем быту.

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Горчичный порошок – отличное моющее средство. Им можно без разводов и химии отмыть всю квартиру в доме, особенно эффективно водный раствор с ним проявляет в работе со стеклом, зеркалами и окнами.

Кроме того, горчичный порошок – первый помощник хозяйки при стирке вещей. Разведите в 2 литрах горячей воды 6 столовых ложек порошка. Подождите 20 минут, затем поместите в полученный раствор вещи, которые нужно постирать. Оставьте их полностью погруженными в горчичную смесь на ночь. Затем тщательно прополаскайте и бросьте стиральную машинку, если требуется, на обычный режим.