Какие растения не выносят огурцы: посадите рядом – урожая не будет!

Согласитесь, бывало такое, что ухаживаешь за посаженными в огороде овощами хорошо, а они все равно не дают урожая? Иногда в этом виноваты вовсе не вредители или бедность почвы, а наша непросвещенность.

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Дело в том, что любое растение выделяет в процессе жизнедеятельность определенные вещества. Они могут быть полезны или вредны как людям, так и другим растениям тоже.

Например, рядом с огурцами рекомендуется высаживать лук, чеснок, горох, фасоль, бобы, шпинат, баклажаны, кукурузу, укроп, календулу. Такое соседство благоприятно скажется на урожайности и силе огурцов, поможет отпугнуть паразитов и вредителей, предохранит от ряда заболеваний.