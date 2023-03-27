«Языки цепляются»: Василиса Володина дала расклад на 27 марта — не удивляйтесь, если много болтаете

«Языки цепляются друг за друга, говорить хочется много, а также слушать интервью, подкасты, книги, чтобы ни минуты не прошло зря.

Учеба сегодня дается легко и даже помогает расслабиться. Для блогеров и авторов текстов — прекрасный день, чтобы узнать поближе своих читателей», — поведала Володина в Telegram-канале.