«Языки цепляются»: Василиса Володина дала расклад на 27 марта — не удивляйтесь, если много болтаете

Известный астролог, телеведущая Василиса Володина рассказала подписчикам, что принесет новый день, 27 марта. В этот последний понедельник месяца Луна пребывает в созвездии Близнецов и тем самым создает легкую, веселую атмосферу, отчего людям становится интересен каждый кусочек окружающего мира. Проявляется это в виде открытости и стремления к общению и познанию нового.
«Языки цепляются друг за друга, говорить хочется много, а также слушать интервью, подкасты, книги, чтобы ни минуты не прошло зря.
Учеба сегодня дается легко и даже помогает расслабиться. Для блогеров и авторов текстов — прекрасный день, чтобы узнать поближе своих читателей», — поведала Володина в Telegram-канале.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».