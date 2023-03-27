Курс доллара сегодня обрушился дважды! Россияне не смогли поверить своим глазам

На прошлой неделе американский доллар демонстрировал стабильное повышение курса. Это происходило при поддержке 6 банков Европы и Японии, которые решили подставить свое плечо после известий о надвигающемся финансовом кризисе в США. А также возможном крахе нацвалюты Америки.
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Однако похоже, что стимуляция смогла поддержать доллар лишь на некоторое время. Утро 27 марта началось на торгах Мосбиржи с двукратного падения валюты Штатов.
В первые минуты торгов курс доллара максимально снизился на 47 копеек, дойдя до 76,61 рубля. Чуть позже обрушился вновь, на 20 копеек, показав курс в 76,88 рубля.
Источник: 1prime.ru.