Курс доллара сегодня обрушился дважды! Россияне не смогли поверить своим глазам

На прошлой неделе американский доллар демонстрировал стабильное повышение курса. Это происходило при поддержке 6 банков Европы и Японии, которые решили подставить свое плечо после известий о надвигающемся финансовом кризисе в США. А также возможном крахе нацвалюты Америки.

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Однако похоже, что стимуляция смогла поддержать доллар лишь на некоторое время. Утро 27 марта началось на торгах Мосбиржи с двукратного падения валюты Штатов.