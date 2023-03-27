Почему нельзя часто включать стиралку на быстрых режимах: вода в 30 градусов – враг

Экспресс-режимы стиральной машинки на 30 градусах воды имеется в каждой модели. При современном ритме жизни есть великий соблазн пользоваться им как можно чаще.
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Но на самом деле эта привязанность выводит механизмы стиралок из строя. Данные функции созданы для периодического применения и для того, чтобы освежить и без того вполне чистую одежду.
Низкие температуры воды, на которых осуществляется экспресс-стирка, не убивают микроорганизмы и грибок внутри машинок. Мало того, некоторые из них активно размножаются при 30 градусах. Все это провоцирует запахи, развитие плесени в стиралке, также микроорганизмы попадают на одежду в барабане.
Источник: ivd.ru