Валютчики раскрыли курс доллара на неделю: стало понятно, почему они тихо поспешили в банки

Сейчас много шума идет вокруг курса иностранной валюты. Доллар на фоне слухов о финансовом кризисе в стране неожиданно пополз вверх, вопреки всякой логике. Ведь по идее крупные инвесторы должны отказаться от вложений в него.
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Кто-то затаился, заняв выжидательную позицию и пытаясь понять, чем все это может закончиться, а кто-то не стал испытывать судьбу и тихо поспешил в банк, чтобы обменять деньги.
Согласно прогнозам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, ни доллар, ни евро не просядут на этой неделе. Напротив, только станут сильнее относительно рубля. Уже к 1 апреля курс «американца» может укрепиться до 78,3 рубля, европейской валюты — до 85 рублей.
Источник: 1prime.ru.