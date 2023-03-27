Валютчики раскрыли курс доллара на неделю: стало понятно, почему они тихо поспешили в банки

Сейчас много шума идет вокруг курса иностранной валюты. Доллар на фоне слухов о финансовом кризисе в стране неожиданно пополз вверх, вопреки всякой логике. Ведь по идее крупные инвесторы должны отказаться от вложений в него.

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Кто-то затаился, заняв выжидательную позицию и пытаясь понять, чем все это может закончиться, а кто-то не стал испытывать судьбу и тихо поспешил в банк, чтобы обменять деньги.