Все отмоется само — расползется: как убрать самый жуткий нагар с плиты народным средством

Привыкли часами оттирать кухонную плиту от нагара? Напрасно! Есть очень эффективное и недорогое средство, которое придумали в народе. Оно почти само убирает самый жесткий нагар.
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На 250 миллилитров воды добавьте 2 столовые ложки соли, поставьте раствор на огонь, вскипятите. В отдельную посуду положите 2 ложки пищевой соды, 5 ложек уксуса, 1 ложку моющего средства для посуды.
В солевой раствор добавить содовый. Окунуть в этот состав съемные части плиты. Тереть ничего не нужно, все отмоется само!
Этот же раствор используйте для мытья всей плиты, он очистит все! От грязи и следа не останется!
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».