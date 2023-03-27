Все отмоется само — расползется: как убрать самый жуткий нагар с плиты народным средством

Привыкли часами оттирать кухонную плиту от нагара? Напрасно! Есть очень эффективное и недорогое средство, которое придумали в народе. Оно почти само убирает самый жесткий нагар.

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На 250 миллилитров воды добавьте 2 столовые ложки соли, поставьте раствор на огонь, вскипятите. В отдельную посуду положите 2 ложки пищевой соды, 5 ложек уксуса, 1 ложку моющего средства для посуды.