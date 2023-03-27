Стираем полотенца таблеткой: как легко и быстро вернуть им чистоту и свежесть

Если вы перепробовали все средства в попытке отстирать кухонные полотенца, но безрезультатно, и осталось их только выбросить, не торопитесь этого делать. Дайте им еще один шанс стать чистыми и свежими.

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Отстирать жирные пятна поможет таблетка для посудомоечной машины. Возьмите всего одну, растворите ее в теплой воде и замочите на час-другой загрязненный кухонный текстиль. Когда время выйдет, постирайте полотенца привычным способом — на руках или в машинке.

По материалам сайта Pensnews