Как изменится ставка по ипотеке в этом году: прогноз аналитика

За последний год ставка по ипотечным кредитам стала для большинства россиян пугающей. А подскочившие цены на жилье заставили людей лишь мечтать о собственной квартире. Однако, совсем скоро все может измениться. Рынок недвижимости, как говорят эксперты, сейчас «встал», ожидается его откат к ценам 2020 года.
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Эти изменения специалисты в сфере недвижимости прогнозируют уже в мае. И связывают их с введением ужесточений в вопросах ипотеки «от застройщика». Что будет при этом с банковскими жилищными кредитами, спрогнозировал руководитель аналитического центра «Индикаторы Рынка Недвижимости» Олег Репченко.
«Если не произойдет никаких шоковых ситуаций, ключевая ставка, от которой зависят кредиты, так и останется до конца года на уровне 7,5%. Возможно, будет движение вниз или вверх на 0,5-1 процентный пункт, но не более. Поэтому и ипотечные ставки останутся теми же: у крупных банков - 10,7-11% годовых», - предрек аналитик в разговоре с mk.ru.