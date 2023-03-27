Как изменится ставка по ипотеке в этом году: прогноз аналитика

За последний год ставка по ипотечным кредитам стала для большинства россиян пугающей. А подскочившие цены на жилье заставили людей лишь мечтать о собственной квартире. Однако, совсем скоро все может измениться. Рынок недвижимости, как говорят эксперты, сейчас «встал», ожидается его откат к ценам 2020 года.

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Эти изменения специалисты в сфере недвижимости прогнозируют уже в мае. И связывают их с введением ужесточений в вопросах ипотеки «от застройщика». Что будет при этом с банковскими жилищными кредитами, спрогнозировал руководитель аналитического центра «Индикаторы Рынка Недвижимости» Олег Репченко.