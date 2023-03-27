Волочкова в кукольном платье стиснула пышные формы: такого декольте у нее еще не было

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова теперь выступает в дуэте с Татьяной Тузовой, именующей себя куклой Таней. Обе артистки наряжаются в Барби и поют песни. Накануне у них была новая съемка для музыкального телеканала, поэтому подруги нарядились в сценические костюмы, выбрав одинаковые платья.

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Волочкова впервые надела этот наряд – платье с принтом «комиксы», украшенном мультяшными кадрами ее подруги. Балерине он, судя по всему, понравился, потому что юбочка у него коротенькая, а декольте – глубокое, как и любит Анастасия. Чтобы произвести больший эффект на подписчиков, она наклонилась к зеркалу и запечатлела себя с выгодного ракурса.