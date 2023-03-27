Обвал цен на жилье предрекли эксперты уже весной: неминуемо, и вот почему

Эксперты строительной отрасли предрекают обвал цен на недвижимость в самое ближайшее время. Произойдет это уже в мае, уверены они – именно с 1 числа Центробанк вводит ужесточение на выдачу ипотеки от застройщиков. Многие специалисты считают, что это первый звоночек – вскоре такой «дешевый» жилищный кредит и вовсе отменят.

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Ипотека от застройщика подразумевает низкую ставку по кредиту - 0,01-3%. На эти заманчивые цифры покупатели клюют очень легко, при этом девелоперы сильно взвинчивают продажную стоимость квартир – доходит иной раз до 20-50%. И отмена такого инструмента приведет к обвалу цен на недвижимость, уверен руководитель аналитического центра «Индикаторы Рынка Недвижимости» Олег Репченко.

«Мы всегда говорили, что доступная ипотека отнюдь не делает жилье доступным. Когда эту лавочку прикроют, у застройщиков просто не останется другого пути, кроме как начать опускать цены. Тогда и спрос нормализуется», - говорит эксперт. – «Напомню, что именно супердешевая ипотека вновь «разогнала» в 2022 году стоимость новостроек и продолжает их «держать».

После введения ограничений Репченко прогнозирует откат стоимости жилых «метров» к ценам 2020 года – до 180-200 тысяч рублей за «квадрат». Сейчас квартиры в Москве стоят в среднем 251 тысячу рублей, приводит данные mk.ru.