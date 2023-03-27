«Взрывной, скандальный, нестабильный»: вот что произойдет в конце марта – Глоба

С одной стороны, дни с 21 марта по 2 апреля благоприятны для домашних дел, начала строительства. На личном – романтика у пар или обретение половинок у одиноких сердец. В деловой сфере – «зеленый свет» новаторам, а также сомнительным идеалистам, готовым потратить ваши деньги. Вкладываться в рискованное пока не стоит, предупредил сразу Глоба.

Природные катаклизмы не остались в прошлом. Наступит «весеннее обострение», и, по словам астролога, «в разных уголках планеты еще не раз «тряхнет». В конце недели стоит быть осторожнее.

«Конец недели двойственный. Взрывной, скандальный и энергетически нестабильный, он также успешен для тех, кто не боится войти в горящую избу или вытащить каштан из огня. И если вдруг вы из тех, кто умело лавирует в кризисных моментах, то используйте шансы», - советует Глоба.

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