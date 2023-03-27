Нежный вкус и невысокая цена: раскрыты марки лучшего молочного шоколада — любят многие

Эксперты опубликовали список лучшего молочного шоколада. В рейтинг «МаркиКачества» попали продукты четырех производителей. Бренды получили сотни положительных отзывов покупателей благодаря качественному составу и нежному вкусу.
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Лидером топа стал шоколад Milka. У этой линейки есть множество вкусов, которые так любят дети и взрослые. Среди его начинок — фундук, миндаль, карамель, лесные ягоды, печенье, кокос. Также он считается самым нежным на вкус шоколадом.
Серебро досталось шоколаду «Аленка». Его любят за вкус, который знаком многим с детства. Также в числе плюсов продукта — невысокая стоимость.
Замкнули рейтинг сладости брендов Nesquik и Nestle. Первый попал в список лучших благодаря содержанию молока и кальция. Этот продукт считается лучшим для детей. Второй шоколад любят за нежную консистенцию и удобную упаковку-клапан.