Нежный вкус и невысокая цена: раскрыты марки лучшего молочного шоколада — любят многие

Серебро досталось шоколаду «Аленка». Его любят за вкус, который знаком многим с детства. Также в числе плюсов продукта — невысокая стоимость.

Замкнули рейтинг сладости брендов Nesquik и Nestle. Первый попал в список лучших благодаря содержанию молока и кальция. Этот продукт считается лучшим для детей. Второй шоколад любят за нежную консистенцию и удобную упаковку-клапан.