Не спешите выбрасывать: названы продукты, которые могут храниться дома годами — список немаленький

Практически в каждом холодильнике или в шкафу можно найти продукты, которые лежат там прозапас или пользуются крайне редко. Однако не все хозяйки знают, что часть провизии может храниться годами, ее не нужно выкидывать.

В частности, речь идет о меде. Сахар, который есть в его составе, является мощным консервантом, который не дает портиться.

Рис также можно хранить долго. Сорта, которые подвергаются минимальной обработке, хранятся дольше всего. Однако упаковка должна быть герметичной.