Не спешите выбрасывать: названы продукты, которые могут храниться дома годами — список немаленький

Практически в каждом холодильнике или в шкафу можно найти продукты, которые лежат там прозапас или пользуются крайне редко. Однако не все хозяйки знают, что часть провизии может храниться годами, ее не нужно выкидывать.
В частности, речь идет о меде. Сахар, который есть в его составе, является мощным консервантом, который не дает портиться.
Рис также можно хранить долго. Сорта, которые подвергаются минимальной обработке, хранятся дольше всего. Однако упаковка должна быть герметичной.
Крепкий алкоголь может стоять у вас дома десятилетиями, если крышка бутылки плотно закрыта. Также бобовые культуры (горох, фасоль) имеют долгий срок хранения.
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Сухое молоко в герметичной упаковке хранится продолжительное время. Если же пакет с продуктом открыт, то срок составит лишь два месяца. Соль, в свою очередь, может лежать в квартире годами.
Очень долго может не терять свои уникальные свойства и соевый соус, если он хранится в холодильнике.