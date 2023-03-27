Атмосфера и люди вдохновляют: эксперт назвал главные плюсы тренировок в спортивном зале

Одним из ярких плюсов является системность. По словам Карпова, дома человек чаще отвлекается на сторонние или семейные дела.

«По моему опыту, клиенты бросают тренировки и берут паузу, занимаясь как дома, так и в зале. Но дома больше отвлекающих факторов», — уточнил он, пишет «Спорт-Экспресс».

Тренер также назвал плюсом контроль выполнения упражнений со стороны специалиста, это оказывает влияние на занимающихся людей, особенно, на новичков.