Атмосфера и люди вдохновляют: эксперт назвал главные плюсы тренировок в спортивном зале

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал о преимуществах занятий в спортивном зале перед домашними тренировками.
В спортзале человек чаще всего находится среди замотивированных на успех людей, такая атмосфера не может не вдохновить, отметил специалист. По его словам, в зале все внимание фокусируется на тренировке, бытовые дела отходят на второй план. Также оборудование специальных залов позволяет использовать различные тренажеры.
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Одним из ярких плюсов является системность. По словам Карпова, дома человек чаще отвлекается на сторонние или семейные дела.
«По моему опыту, клиенты бросают тренировки и берут паузу, занимаясь как дома, так и в зале. Но дома больше отвлекающих факторов», — уточнил он, пишет «Спорт-Экспресс».
Тренер также назвал плюсом контроль выполнения упражнений со стороны специалиста, это оказывает влияние на занимающихся людей, особенно, на новичков.