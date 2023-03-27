Вредители буду обходить стороной: положите это копеечное средство рядом с крупами — храниться будут долго

Нужно помнить об одном важном правиле хранения круп. Для того, чтобы они стояли дольше, а вредитель не смог со временем на них покуситься, нужно положить рядом с продуктом несколько мешочков с молотой гвоздикой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Как подсказали хозяйкам эксперты, в сухом и прохладном месте крупы могут храниться около полутора-двух лет. Однако они моментально непригодны к употреблению, как только там заводится пищевая моль, пишет портал «А теперь внимание!».
На помощь в этом случае придет молотая гвоздика. Нужно разложить ее по мешочкам и поместить рядом с крупами. Благодаря специфическому запаху гвоздики и некоторым компонентам, пищевая моль уйдет сама по себе.
В качестве альтернативы тканевому мешочку можно выбрать упаковку, сделанную из бумаги. Эффект будет сохраняться три месяца.