Вредители буду обходить стороной: положите это копеечное средство рядом с крупами — храниться будут долго

Нужно помнить об одном важном правиле хранения круп. Для того, чтобы они стояли дольше, а вредитель не смог со временем на них покуситься, нужно положить рядом с продуктом несколько мешочков с молотой гвоздикой.

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Как подсказали хозяйкам эксперты, в сухом и прохладном месте крупы могут храниться около полутора-двух лет. Однако они моментально непригодны к употреблению, как только там заводится пищевая моль, пишет портал «А теперь внимание!».