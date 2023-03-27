Билеты стоят копейки: стали известны самые бюджетные направления для путешествий на поезде из Москвы

Аналитики перечислили самые бюджетные направления для путешествий на поезде из Москвы. Средняя стоимость билета по направлению на одного человека составит 472 рубля.
Лидером рейтинга стал Переславль-Залесский. Стоимость поездки в одну сторону на одного человека составляет 472 рубля. На второй строчке расположился Ржев с 545 рублями за билет. На третьем месте Александров, куда поехать можно за 589 рублей, передает ТАСС.
В город Гагарин (Смоленская область) билет в одну сторону будет стоить 694 рубля, Вязьму (также Смоленская область) — 780 рублей.
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«Всего в рейтинге бюджетных направлений из Москвы оказались населенные пункты в восьми регионах: Ярославской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской и Орловской областях», — рассказали ТАСС эксперты.
В свою очередь, для пассажиров из Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Псковскую, Новгородскую, Тверскую области или в Карелию.