Принесут много испытаний: названы женские имена с самой тяжелой судьбой — так девочек лучше не называть

Имя человека часто определяет всю его судьбу и жизнь. От него могут зависеть даже характер и имя носителя. Специалисты перечислили женские имена, которые принесут в жизнь девушки тяжелые испытания.
Называть ребенка нужно всегда ответственно, напомнили эксперты. Осторожно нужно относиться к имени Вера. Обладательницы его нередко живут в мечтах и не справляются с действительностью.
Ларисы чаще всего очень эмоциональны и неустойчивы, им очень сложно обрести личное счастье в этом мире. При этом Галины слишком спокойные. До такой степени, что покой и примирение нередко перерастает в подавленность, пишет Woman.ru.
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Имя Алла нередко ассоциируется с образом заносчивой высокомерной дамы, эти самолюбивые женщины. Однако стремление к чрезмерной безупречности мешает им построить доброжелательные отношения с окружающими.
Бурный поток энергии кроется в душе каждой Инны. Вздорный, и оттого не менее сложный характер, постоянно приводит этих девушек к скандальным ситуациям.