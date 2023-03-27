Принесут много испытаний: названы женские имена с самой тяжелой судьбой — так девочек лучше не называть

Имя человека часто определяет всю его судьбу и жизнь. От него могут зависеть даже характер и имя носителя. Специалисты перечислили женские имена, которые принесут в жизнь девушки тяжелые испытания.

Называть ребенка нужно всегда ответственно, напомнили эксперты. Осторожно нужно относиться к имени Вера. Обладательницы его нередко живут в мечтах и не справляются с действительностью.

Ларисы чаще всего очень эмоциональны и неустойчивы, им очень сложно обрести личное счастье в этом мире. При этом Галины слишком спокойные. До такой степени, что покой и примирение нередко перерастает в подавленность, пишет Woman.ru.

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