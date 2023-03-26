Будет блестеть как новенький: как вернуть хрусталю идеальный вид — помогут народные методы

Эксперты рассказали хозяйкам, как очистить хрусталь от пятен и вернуть ему блеск и приятный вид. Помогут простые народные методы.
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На помощь придет крахмал. Им нужно обильно пропитать мягкую салфетку. Как рассказали специалисты, пятна быстро уйдут с любимой посуды. Можно замочить в горячем картофельном отваре хрусталь. Далее прополоскать мыльной водой, а следом — чистой, пишет «ОСН».
Во время полоскания нужно добавить лимонную кислоту или нашатырь. Это придаст хрусталю дополнительный блеск и избавит от разводов. Может помочь добавление воды в уксус, особенно это полезно для хрустальной посуды с позолотой.
Эксперты также напомнили, что хрустальные изделия чувствительны к перепадам температур, поэтому для их мытья следует использовать только теплую воду, не выше 35 градусов.