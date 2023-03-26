Будет блестеть как новенький: как вернуть хрусталю идеальный вид — помогут народные методы

Во время полоскания нужно добавить лимонную кислоту или нашатырь. Это придаст хрусталю дополнительный блеск и избавит от разводов. Может помочь добавление воды в уксус, особенно это полезно для хрустальной посуды с позолотой.

Эксперты также напомнили, что хрустальные изделия чувствительны к перепадам температур, поэтому для их мытья следует использовать только теплую воду, не выше 35 градусов.