Подойдут каждой женщина: топ причесок, которые строит попробовать этой весной

Парикмахер Наталия Филиппова и стилист Ирина Задонская перечислили шесть стрижек, которые должна попробовать каждая женщина этой весной. Прически подойдут представительницам прекрасного пола любого возраста.
Стоит обратить внимание на каскад. Прическа подойдет как девушкам, так и возрастным женщинам, она также сочетается с любым стилем. Прекрасным вариантом будет стрижка с удлиненной челкой.
Прическа с прямым срезом на уровне ключицы позволит стать более женственной независимо от возраста.
Этой весной боб будет великолепно смотреться любых волосах: вьющихся, прямых, густых. Если добавить в прическу асимметричность, то она украсит любую женщину, пишет MarieClaire.
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На средней и короткой длине будет стильно смотреться каре. С этой прической можно носить разные варианты челок, в том числе прямую или ассиметричную.
Стилисты посоветовали прическу гарсон. В этой стрижке волосы должны быть крайне короткими, а челка прямой или косой.