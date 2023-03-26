Подойдут каждой женщина: топ причесок, которые строит попробовать этой весной

Парикмахер Наталия Филиппова и стилист Ирина Задонская перечислили шесть стрижек, которые должна попробовать каждая женщина этой весной. Прически подойдут представительницам прекрасного пола любого возраста.

Стоит обратить внимание на каскад. Прическа подойдет как девушкам, так и возрастным женщинам, она также сочетается с любым стилем. Прекрасным вариантом будет стрижка с удлиненной челкой.

Прическа с прямым срезом на уровне ключицы позволит стать более женственной независимо от возраста.

Этой весной боб будет великолепно смотреться любых волосах: вьющихся, прямых, густых. Если добавить в прическу асимметричность, то она украсит любую женщину, пишет MarieClaire.