Могут оттолкнуть: какие ароматы духов вызовут отвращение у окружающих — есть даже среди «люксовых»

Некоторые ароматы духов могут оттолкнуть от того, кто пользуется специфическим парфюмом. Психологи рассказали, что специалисты создают глубокие и дорогие композиции, однако есть компоненты, которые вызывают у людей неприятные чувства, вплоть до отвращения.

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К таким ароматом редко бывает нейтральное отношение. И довольно часто неожиданные сочетания любят парфюмеры, которые работают над нишевыми духами.

Оттолкнуть окружающих могут духи с удовыми нотами. Они являются типичными представителями семейства древесных. Этот парфюм часто привозят из Арабских Эмиратов. Для некоторых парфюмеров и покупателей уд ассоциируется с миром медитаций, погружения в бессознательное. То есть, с чем-то очень тяжелым для восприятия.