Могут оттолкнуть: какие ароматы духов вызовут отвращение у окружающих — есть даже среди «люксовых»

Некоторые ароматы духов могут оттолкнуть от того, кто пользуется специфическим парфюмом. Психологи рассказали, что специалисты создают глубокие и дорогие композиции, однако есть компоненты, которые вызывают у людей неприятные чувства, вплоть до отвращения.
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К таким ароматом редко бывает нейтральное отношение. И довольно часто неожиданные сочетания любят парфюмеры, которые работают над нишевыми духами.
Оттолкнуть окружающих могут духи с удовыми нотами. Они являются типичными представителями семейства древесных. Этот парфюм часто привозят из Арабских Эмиратов. Для некоторых парфюмеров и покупателей уд ассоциируется с миром медитаций, погружения в бессознательное. То есть, с чем-то очень тяжелым для восприятия.
Кроме того, запах ладана также многим неприятен. Часто этот аромат отсылает к теме утраты. Такая парфюмерия тяжелая, насыщенная и безусловно зимняя. Кроме того, отпугнуть могут винтажные ароматы ткани, пыли и прелости, пишет PeopleTalk.
Также многим не нравится композиция «бабушкин парфюм» — устаревшая классика, к которой иногда обращаются парфюмеры.