Не знали даже опытные хозяйки: где опасно хранить кухонные полотенца — эксперты подсказали

Даже самые опытные и искусные хозяйки могут не знать о том, что кухонные полотенца нельзя хранить на ручке духовки или близко к плите. Эксперты рассказали, в чем может быть опасность.

Дело в том, что полотенца, находясь рядом с плитой и духовкой, начинают собирать на себе множество бактерий, в том числе болезнетворных, и становятся по-настоящему опасны. Эти микробы вполне могут оказаться в еде. В итоге пища окажется опасной для здоровья, пишет портал sovkusom.ru.

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