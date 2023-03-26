Не знали даже опытные хозяйки: где опасно хранить кухонные полотенца — эксперты подсказали

Даже самые опытные и искусные хозяйки могут не знать о том, что кухонные полотенца нельзя хранить на ручке духовки или близко к плите. Эксперты рассказали, в чем может быть опасность.
Дело в том, что полотенца, находясь рядом с плитой и духовкой, начинают собирать на себе множество бактерий, в том числе болезнетворных, и становятся по-настоящему опасны. Эти микробы вполне могут оказаться в еде. В итоге пища окажется опасной для здоровья, пишет портал sovkusom.ru.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Чтобы обезопасить себя и домашних, нужно хранить кухонные полотенца на отдельных крючках. Находится они должны как можно дальше от места готовки. В частности, от плиты и духовки. Благодаря этому контакт с продуктами, жиром и бактериями будет минимальный.
Кроме того, кухонное полотенце нужно держать в чистоте. Если вы видите, что оно загрязнилось, смело отправляйте его в стирку, резюмировали эксперты.