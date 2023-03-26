Как будет вести себя рубль на следующей неделе: прогнозы, хуже некуда – аналитики называют пугающие цифры

На неделе, которая подходит к концу национальная валюта рубль вела себя довольно стабильно, демонстрируя устойчивое снижение по отношению к мировым валютам.
Увы, на новой неделе, как прогнозируют финансисты, тенденция сохранится, даже несмотря не некие экономические реалии, которые обычно способствуют укреплению национальной валюты.
Эксперты говорят о том, что рубль может показать незначительный рост, но затем вновь перейдет в пике.
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«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 75-79 за доллар, 81-85 за евро и 10,8-11,3 за юань», - отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
По материалам «Российской газеты».