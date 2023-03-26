В каких случаях прекращают платить пенсию - есть неожиданный вариант

В российском законодательстве предусмотрено несколько пунктов, когда государство имеет право приостановить выплату пенсии. В первую очередь, деньги перестанут перечислять, если пенсионер переехал в другую страну, которая по договору с РФ сама несет ответственность за выплаты пенсионерам.

Если же вы получаете пенсию по инвалидности, то в первое время вам каждый год надо проходить медицинское переосвидетельствование. В противном случае, выплаты приостановятся.

Кроме того, пенсия по потере кормильца прекращает выплачиваться, если гражданину исполнилось 18 лет.

И самый неожиданный вариант - деньги перестанут начислять, если пенсионер в течение полгода не получал их наличными через почтальона или в почтовом отделении. Представители Пенсионного фонда в таком случае пытаются связаться с человеком и если он не выходит на связь, то счет блокируют.

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