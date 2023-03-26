«Я в твоем возрасте уже...»: фразы, которые никогда не должны звучать от родителей — что говорит психолог

Родители во многом пример для своих чад, поэтому взрослым к своим словам и действиям следует относиться более обдуманно, где-то даже с осторожностью. В противном случае неокрепшая психика запомнит негативный опыт и, что еще хуже, — ребенок замкнется в себе.

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Существует множество колких фраз, однако психологи выделили только три — каждая из них действует на детей разрушающе.

«Я в твоем возрасте уже...». Эти слова не добавят энтузиазма вашему чаду и вряд ли станут мотивацией. Психологи уверяют, говоря так, вы указываете на никчемность своего ребенка.

«Ты такой же, как твоя мать (твой отец)». Эту фразу специалисты тоже советуют исключить из лексикона, поскольку сравнения с кем-либо всегда вызывают неприятные ассоциации.

«Сделай так, чтобы я тебя не видел». Неосторожная фраза может сильно навредить психике ребенка. Эта — одна из них. Сказанные в сердцах слова могут навсегда отпечататься в голове малыша, он может начать испытывать гнетущее чувство вины за то, что мешал родителю, и замкнуться в себе.

По материалам belnovosti.by.