Два простых секрета, чтобы лук дал хороший урожай: вымачиваем, солим, поливаем

Не нужно каждый год мучиться над вопросом, почему лук был неурожайным. Просто используйте проверенные временем секреты опытных садоводов.

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Лук перед посадкой нужно замочить на 3 часа в соленой воде. Для этого растворите 1 столовую ложку соли в 1 литре воды. Далее пару часов продержите лук темном растворе марганца и непременно промойте.

Чтобы не было луковой мухи, которая сильно влияет на урожай, воспользуйтесь вторым секретом. Когда появится первый листок полейте лук обычной водой, а потом спиртовым раствором. Для этого возьмите 2 столовые ложки нашатырного спирта на ведро воды. На шесть погонных метров уйдет примерно по три ведра.

На следующий день полейте опять простой водой. Спустя дней 10 или пару недель повторите процесс, но вместо нашатыря используйте уже 1 столовую ложку соли на 1 литр воды. Спустя 10-14 дней по той же схеме полейте крепким раствором марганцовки.

Источник: sadovodka.ru