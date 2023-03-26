Опубликованы честные цифры по доллару – его дно и потолок в 2023 году: полный упадок

Рейтинговое агентство АКРА опубликовало прогноз курса доллара к рублю в текущем году в базовом сценарии.

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Эксперты полагают, что доллар будет колебаться в диапазоне от 71 рубля до 78,4 рубля. В настоящий момент, напомним, торги Мосбиржи выдали показатель в 77,08 рубля.

То есть фактически до прогнозируемого потолка «американца» осталось совсем немного. Эти цифры, наверняка, понравятся не всем. Особенно тем, кто мечтал значительно заработать на разнице курса валют.

Источник: 1prime.ru.