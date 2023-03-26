Зачем расстилать газеты на кухонных шкафах и холодильнике: чистота и легкая уборка

У некоторых людей скопился целый ворох старых газет, а еще ненужную бумагу любят подкидывать в почтовые ящики. Пустим этот «мусор» в дело и облегчим себе домашний труд простым лайфхаком!

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Расстелите эти газеты по кухонным шкафам и на холодильнике, и вы сильно облегчите себе дальнейшую уборку. Ведь не секрет, что в этих местах оседает особая липнущая, с жирком, пыль, которую отмыть порой крайне сложно.

Убрав бумагу, вы можете быстро пройтись по поверхности обычной влажной тряпкой и спокойно уйти смотреть любимый сериал!

Источник: дзен-канал «Она знает».