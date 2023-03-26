Обязательно после чеснока промывайте посуду зубной пастой: всего капля, а запаха нет

Замечали, как долго иногда пахнут посуда и разделочные доски после измельчения чеснока? Конечно, да, если вы хоть раз готовили с этим овощем.

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После чеснока порой невозможно ничего брать в руки. С доски или ножа эта вонь передается другим продуктам, которым чеснок совсем «не идет». Например, кому захочется есть сладкий фрукт с пряным привкусом?

Один простой лайфхак избавит от этой проблемы. После мытья посуды и кухонной утвари возьмите каплю зубной пасты и ополосните «ароматную» поверхность ей. Заодно уйдет и старый налет.

Кроме того, зубной пастой можно промывать руки, чтобы убрать с них любой запах после работы на кухне.

Источник: lifehacker.ru