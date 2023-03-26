Как из перекиси и соды самим сделать эффективный отбеливатель: выводит все пятна, даже сложные

Очень эффективный отбеливатель можно сделать из перекиси водорода и соды в домашних условиях. При этом обойдется он вам в разы дешевле готовых покупных.
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Необходимо смешать 60 миллилитров перекиси водорода и 2 стакана пищевой соды. Соедините 2-3 столовые ложки стирального порошка с получившимся отбеливателем, добавьте этот состав в таз с водой.
Все хорошенько растворите и замочите белье. Если пятна несложные, то будет достаточно 20 минут, если трудновыводимые, то оставьте в составе на ночь.
Источник: sovkusom.ru