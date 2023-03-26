Какое копеечное средство отстирает тюль - будет сиять белизной

Ткань тюли быстро сереет или желтеет и не все средства способны привести ее в товарный вид - даже самые дорогие. Но опытные хозяйки знают, как решить эту проблему. Существует два полезных лайфхака для стирки тюли.

В первую очередь, надо замочить ткань в ледяной воде в ванне. Просто опустите ее туда на несколько часов перед стиркой.

Далее воспользуйтесь пищевой солью. Возьмите по 100 г соли и стирального порошка, разведите в 10 литрах теплой воды. Погрузите тюль и замочите еще на два часа. Потом простирайте.

Ткань будет сиять белизной.

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