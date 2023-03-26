Осталось 5 дней: какой сюрприз нам преподнесет доллар – реальный курс, а не сказочки

Американский доллар на последних валютных торгах в Москве поднялся до 77,08 рубля. Многим эта цифра кажется сокрушительной, поскольку совсем недавно говорили о назревающем финансовом кризисе в США.

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Признаком такового являло собой банкротство сразу двух крупнейших банков в стране. Но не тут-то было, американской валюте оказали поддержку сразу 6 банков из различных стран Европы и Японии, поэтому она осталась на плаву. А вот рубль испытывает многостороннее давление.

Тут и цены на нефть, и санкции, и дефицит бюджета, и геополитические риски. В итоге даже глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство пересмотрит действующий прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2023 год в сторону ослабления.

Уже через несколько дней, к 1 апреля вполне реально увидеть курс доллара относительно отечественной валюты с показателем в 78,30 рубля. Такие цифры обнародовал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Источник: 1prime.ru.