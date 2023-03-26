Какие культуры не переносят баклажаны: посадите рядом – начнут чахнуть, плодов не дадут

Если вы не можете понять, почему у вас никак получается вырастить хорошие баклажаны, стоит обратить внимание на соседние культуры. Не исключено, что проблема кроется именно в них.

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Дело в том, что баклажаны на дух не переносят растущий рядом горох или фенхель. Возле них растение начинает капризничать, прекращает рост, может зачахнуть и заболеть. Естественно, что от такой культуры большого урожая ждать не стоит.

А вот если вы посадите рядом с баклажанами зелень, лук репчатый, фасоль или любые корнеплоды (кроме картофеля), то увидите, как они пойдут в рост, оправятся, дадут крупные и сильные плоды. Это соседство баклажанам благоприятно.

Источник: ogorodum.ru