И курицу тоже! Эти продукты категорически нельзя греть в микроволновке — поплатитесь здоровьем

Разогрев остывшей еды в микроволновке — обычное дело. Однако мало кто знает о существовании продуктов, которые категорически нельзя подвергать тепловой обработке; можно нанести серьезный вред здоровью.

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Как ни странно, но в этом списке есть курица и блюда с творожной начинкой. При нагревании содержащийся в них белок разрушается, и тем самым продукт перестает быть полезным.

Чеснок и грибы также нежелательно греть в микроволновке — могут начаться проблемы с ЖКТ.

Еще один продукт, который не стоит подвергать тепловой обработке — это замороженное мясо. Оно будет чрезмерно прогреваться по краям, тем самым теряя изначальные свойства. Лучший способ разморозки — это оставить мясо на столе или в блюде с холодной водой.