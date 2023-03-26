Как из самого дешевого стирального порошка сделать аналог дорогого: сода плюс перекись внутрь

Если вы внимательно изучите составы различных порошков, то поймете, что они не очень-то отличаются. А вот стоимость средств – бывает разнится в десятки раз.

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При помощи доступных средств, которые есть у каждого дома, вы можете значительно сэкономить свои деньги и превратить максимально дешевый порошок в суперсредство. Вот увидите, оно будет отстирывать на уровне элитных порошков!

Смешайте 60 миллилитров перекиси водорода и 2 стакана пищевой соды. Во время стирки добавьте в отсек для порошка столько получившегося средства, сколько требуется загрязнениям на вашей одежде.

Часть готовой смеси можно сохранить для стирок в будущем. Смесь перекиси и соды имеет легкий отбеливающий эффект, поэтому его желательно использовать для стирки светлых вещей.

Источник: sovkusom.ru