Подсмотрено на Мальте: как нарезать лук без слез – рубим ножом пополам

Больше всего проливается слез в работе с луком при чистке овоща, а не его шинковании. Корреспондент журнала «Наука и жизнь» подсмотрел на Мальте, как местные жители с успехом справляются с этой проблемой.

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За 5—10 минут до нарезки луковицу разрезают пополам. Когда половинки овоща чуть подсохнут (на это укажут выпирающие сердцевинные кольца), то кожуру очень легко, буквально в один прием, можно удалить. При этом замечено, чем крупнее луковица, тем сильнее выражен эффект.

При столь скором удалении кожуры, ваши глаза останутся сухими. Ну а при нарезке используйте старый проверенный способ, поставив рядом стакан с водой, периодически обмакивайте в нее нож.

Источник: nkj.ru