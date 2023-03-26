Поставьте дома ящик из фанеры - не узнаете квартиру

Опытные хозяйки придумали способ - как победить в доме пыль. Совсем, конечно, эту проблему решить нельзя, но снизить количество мелких частиц в воздухе - можно.

Для этого найдите или сделайте сами деревянный ящик размером 50х40 см. Проделайте в нем два отверстия под вентиляцию — в одно будет задуваться воздух, а из другого — выходить, задерживая пыль.

Обклейте ящик карпетом. В прорезь вставьте вытяжку, работающую от сети. А на внутреннюю сторону закрепите мешочек от пылесоса.

В итоге практически вся пыль в доме будет уходить в ящик.

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