Упадете со стула! Чем в СССР женщины укладывали волосы

Хорошо жить в современном мире, когда любое средство можно купить в магазине. Однако в СССР женщинам приходилось идти на хитрости, чтобы выглядеть красиво. Сейчас это воспринимается, как что-то из параллельной реальности - просто упасть со стула.

Например, в качестве сухого шампуня советские женщины применяли муку. Когда невозможно было помыть голову - модницы сыпали муку прямо на голову, а потом вычесывали тонким гребнем.

А вместо лака для волос в парикмахерских смешивали мебельный лак и одеколон. Домашним вариантом был сахар, разбавленный в воде.

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