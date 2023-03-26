Никогда не стирайте махровые полотенца без мешков! Машинка скоро заскрипит

Стиральные машинки могут в любой момент неожиданно заскрипеть и сломаться из-за простого нарушения правил использования.

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Дело в том, что в любой машинке рекомендуется стирать вещи с многочисленными мелкими элементами в специальных мешках. Чем мельче элемент – тем плотнее должен быть мешок.

Ворс, пуговицы, косточки, перья постепенно застревают в деталях стиральных машинок, начинают мешать работе механизма и портят технику. Мало того, мусор накапливается и провоцирует развитие плесени, что также негативно сказывается на состоянии стиралок.

Рекомендуется стирать в мешках бюстгальтеры с косточками, пуховики, махровые и ворсовые вещи. Так при стирке мелкие детали одежды не будут попадать в барабан.

Источник: ivd.ru