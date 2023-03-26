Два женский имени, которые работают магнитом для денег: притягивают любыми способами

Эзотерики верят, что имя человека несет в себе определенный смысл, предрекает его судьбу. И если вы назовете свою дочь Оксаной или Полиной, они точно будут обеспечены всем необходимым.

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Дело в том, что эти имена несут в себе денежную энергию. Где бы ни работали Полины и Оксаны, чем бы не занимались, в каком месте и в какой стране не жили, они всегда будут отличаться от своего окружения более мощным уровнем благосостояния.

Они притягивают к себе деньги словно магнитом. Полины и Оксаны обладают финансовым чутьем, к тому же везунчики по жизни. Они неоднократно могут выиграть в лотерею и получить огромное наследство.

Источник: vm.ru