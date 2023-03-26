Укроп изводит сладкий перец на грядках: какие еще культуры запрещено садить рядом

Если рядом с перцем посадить лук или чеснок, вы добьетесь отличного урожая овоща. Растение будет расти быстро, а его сильный ствол и крупные плоды долго будут радовать вас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Лук и чеснок отпугивают вредителей и многие болезни, которым подвержены перцы, создают благоприятный климат для развития этого растения.

Также рекомендуется высаживать около перца морковь, фасоль кустовую, базилик, сельдерей, петрушку, салат листовой, шпинат, редис, белокочанную и цветную капусту, душицу, бархатцы.

Эти культуры благоприятно влияют друг на друга, способствуют росту и развитию.

А вот если вы разместите рядом со сладким перцем горох, фасоль вьющуюся, фенхель, укроп, баклажаны, томаты, картофель, острый перец, то, скорее всего, не сможете достигнуть хорошего урожая. Эти культуры подавляют сладкий перец, рядом с ними он будет чахнуть и часто болеть.

Источник: ogorodum.ru