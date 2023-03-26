Люди ахнули: аналитики назвали курс доллара на конец 2023 года

Экономические аналитики считают, что обвала рубля в 2023 году не будет, так как Центробанк будет поддерживать нашу валюту. По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, поводов для ослабления пока нет.

«К концу 2023 года рубль будет стоить 65 за доллар. А среднегодовое значение составит порядка 70 рублей за доллар», - заявил он.

Вообще, 65 рублей за доллар при нынешней мировой ситуации - это очень оптимистичный прогноз. Многие россияне удивились, услышав такие цифры. Но это вселяет надежду.

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