На рубль давят, доллар сокрушительно взлетит: озвучен реальный курс на ближайшие дни – просто слезы

Эксперты заявили, что на неделе с 27 по 31 марта экономический календарь не преподнесет особых сюрпризов, которые смогут как-то существенно поменять существующий курс доллара. Напомним, на последних торгах «американец» торговался за 77,08 рубля.

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В настоящий момент рубль выглядит неуверенно из-за давления со стороны. Российская валюта ощущает на себе влияние геополитических рисков, дефицита бюджета, санкций и цен на нефть, страдает из-за ожидания рецессии на фоне развивающегося в США банковского кризиса.

Учитывая вышеперечисленные факторы, от рубля по-прежнему ожидают ослабления. Глава Минэкономразвития Максим Решетников даже сообщил, что министерство пересмотрит действующий прогноз по среднегодовому курсу рубля на текущий год в сторону ослабления.

К 1 апреля вполне реален курс доллара в 78,30 рубля, курс евро — в 85 рублей.

Источник: 1prime.ru.