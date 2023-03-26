Как подкормить комнатные растения дрожжами: пойдут в рост, станут пышными и красивыми

Выражение «растет как на дрожжах» имеет реальный смысл. Домашние растения просто обожают эту субстанцию, под ее действием они становятся пышными, разрастаются моментально, их листья и цветы наливаются сочностью и яркими красками.

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Приготовить полезное удобрение можно двумя способами. В первом случае возьмите 10 граммов свежих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Растворите в 1 литре теплой отстоянной воды.

Второй способ подразумевает применение сухих дрожжей. Возьмите их 3 грамма, также отмерьте 1 столовую ложку сахара, разведите в 3 литрах теплой отстоянной воды.

В обоих случаях дайте раствору настояться в течение 2 часов. Потом возьмите 1 часть смеси, разбавьте ее 5 частями обычной воды и полейте растения у корня. Проводить дрожжевую подкормку стоит не чаще 1 раз в месяц.

Источник: lifehacker.ru