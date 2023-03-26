Доллар - по 200! Рубль может рухнуть только при одном условии

Некоторые аналитики считают, что доллар при самом плохом сценарии может стоить 200 рублей к 2025 году. Произойдет это, если мировой конфликт не закончится, а цены на нефть обвалятся.

Их прогноз основан на проведении параллелей между текущими событиям и кризисом 2014-2016 годов. Тогда доллар сначала стоил 30 рублей, затем резко подскочил до 86 рублей, после чего почти также быстро отпрыгнул назад до 55 рублей.

Но есть и те эксперты, кто считает подобный сценарий маловероятным.

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