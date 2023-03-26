Больше не поднимется: какой курс будет у доллара в этом году – зря боялись

Финансовые аналитики подчас делают самые смелые прогнозы по курсу доллара. Ведь «американец» ведет себя нестабильно.

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Сейчас он, к примеру, стал расти и достиг цифры в 77,08 рубля, согласно данным последних торгов на Мосбирже. Скептики ожидают повышения курса до 80 рублей.

Однако рейтинговое агентство АКРА дало свой альтернативный прогноз. Эксперты полагают, что в базовом сценарии среднегодовой курс рубля к доллару в 2023 году продержится всего лишь в диапазоне 71–78,4 рубля. Так что зря боялись фатального скачка американской валюты.

Источник: 1prime.ru.