Никогда не садите рядом с томатами укроп – вредитель! А вот морковка увеличит урожай

Растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют различные вещества, создают особый микроклимат и тень. Поэтому они способны влиять друг на друга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Одни способствуют росту, укреплению корня, увеличению урожайности своих соседей. И даже уничтожают вредителей и паразитов. А от других – один только вред. В их микроклимате соседи начинают чахнуть и болеть.

Так известно, что рядом с томатами хорошо высаживать морковь, капусту, лук, чеснок, редьку, редис, петрушку, салаты, шпинат, мангольд. Эти растения великолепно чувствуют себя в соседстве, помогают друг другу, способствуют повышенной урожайности.

А вот картофель, высокорослые овощи, горох, кольраби, огурцы, укроп будут мешать росту и плодоношению томатов. Не садите их рядом никогда.

Источник: ogorodum.ru