Стал известен курс доллара на новую неделю: схватились за сердце даже опытные валютчики

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал профессиональный прогноз по поводу курса доллара.

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От обнародованной цифры даже опытные валютчики схватились за сердце. Впрочем, только те, которые успели избавиться от «американца».

Доллар США уже сейчас пошел на повышение во время торгов Мосбиржи и сохранит эту тенденцию дальше.

Как полагает аналитик, уже к 1 апреля курс доллара может укрепиться до 78,3 рубля, евро тоже не даст слабину, показав курс до 85 рублей.

Источник: 1prime.ru.